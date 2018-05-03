AB'de Brexit öncesi bütçe krizi

03 Mayıs 2018

Avrupa Birliği'nde (AB) Brexit sonrası oluşacak finansman açığının nasıl kapatılacağı sorusu, üyeler arasında gerilime yol açtı.

Brexit'ten doğacak açığı kapatmaya istekli olmayan varlıklı kuzey ülkeleri adına konuşan Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte, "AB daha küçülüyorsa bütçesi de daha küçük olmalı" dedi.

Buna karşılık Fransa tarım bakanı, Brüksel'in tarım sübvansiyonu olarak harcadığı miktarın yüzde 5 oranında kısılmasının "düşünülemeyeceğini" söyledi.

AB'nin yargı bağımsızlığına müdahale eden otoriter yönetimleri cezalandırmak için getirdiği yeni mekanizmanın hedefi olacak gibi görünen Polonya ise, bütçenin kabulü için gerekli oybirliğinin sağlanmasına "çok uzun" bir yol olduğunu söyledi.

AB'nin kasası olarak bilinen Almanya, Fransa gibi bütçeye daha fazla mali katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti ancak dağılım "adil" olmalı şartı getirdi.

Juncker, bütçede yüzde 10 oranında büyüme istedi

Bütçe önerisini Avrupa Parlamentosu'nda dün açıklayan Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, 2021-2027 yıllarını kapsayacak bütçede yüzde 10 oranında büyüme istedi.

Harcamalar arasında öne çıkan başlıca giderler yasadışı göçe karşı yapılan sınır harcamaları, ortak AB savunma projelerine daha çok yatırım, teknoloji ve zor durumdaki euro bölgesi ülkelerine yardım.

Juncker, AB'nin 28 üyeli iken toplam üretiminin yüzde 1.03'ü harcanırken, Brexit sonrası 27 üyeye inecek birliğin Çokuluslu Finansal Çerçeve uyarınca yeni bütçeyle yüzde 1.11 harcama yapmasını öngörüyor.

Yeni bütçe önerisinde üye ülkelerden AB kararıyla, aynı zamanda çevre koruma önlemi olarak, plastikten alınan ve büyük küresel teknoloji firmalarından kesilen vergiler toplaması isteniyor. Ayrıca, daha zengin üye ülke hükümetlerinin, İngiltere'nin yıllık 10 milyar euroluk katkısı kesildikten sonra, kendi katkılarını artırmaları da hedefleniyor.

Komisyon'un bütçeden sorumlu üyesi Guenther Oettinger, üyelerin bütçeyi şimdiye kadar görülmedik bir hızla görüşerek bir yıl içinde kabul etmelerini istedi. Oettinger, "Bütçede, pek çok ülkenin şikayet edeceği kesintiler olacak. Ayrıca yeni harcamalar da olacak ve bundan da şikayet edenler çıkacak" dedi.

Kaynak: Reuters