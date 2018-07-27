AB'de büyüme tahmini düştü, enflasyon tahmini yükseldi

27 Temmuz 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketinin 3. çeyrek dönem sonuçlarına göre, bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye, önümüzdeki yıl için beklenti yüzde 2,0'den yüzde 1,9'a çekildi.

Tahminciler 2020 yılı ve uzun dönem için beklentiyi yüzde 1,6 olarak korudular.

Ankette enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye çıkarıldı. 2020 için beklenti yüzde 1,7, uzun dönem için yüzde 1,9 olarak kaldı.

Gıda ve Enerji hariç çekirdek tüketici fiyatları tahmini bu yıl için yüzde 1,2, gelecek yıl için yüzde 1,5, 2019 yılı için yüzde 1,7 ve uzun dönem için yüzde 1,8 olarak kaldı.

İşsizlik oranı için tahminler bu yıl için yüzde 8,3, gelecek yıl için yüzde 7,9 olarak bırakıldı. 2020 için beklenti yüzde 7,5'ten yüzde 7,6'ya, uzun dönem için yüzde 7,4'ten yüzde 7,5'e yükseldildi.