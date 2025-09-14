AB’de yaşam beklentisi uçurumu: En kısa ömür komşuda!

Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa Birliği'nde yaşam beklentisinin en kısa olduğu yer 75,9 yıl ile Bulgaristan oldu.

2024'te AB genelinde yaşam beklenti süresi ortalama 81,7 yılken, Bulgaristan'daki durum dikkat çekiyor. Bulgaristan'daki hayat koşullarının diğer Avrupa ülkelerine oranla daha zor olduğu bu nedenle de yaşam süresinin düştüğü belirtiliyor.

Bulgaristan gibi Romanya ve Letonya da birlik içinde yaşam beklentisi düşük olan ülkelerden. Eurostat'a göre yaşam beklentisi Romanya'da 76,6 yıl, Letonya'da ise 76,7 yıl.

En yüksek yaşam beklentisinde zirve iki ülkede

Öte yandan 15 AB ülkesinde ise yaşam beklentisi ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Yaşam beklentisi en yüksek AB ülkesi ise 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç, onları 84 yıl ile İspanya takip ediyor.

Verilere göre COVID-19 öncesine kıyasla yaşam beklentisi süresi, Litvanya'da 1,1 yıl arttı. Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Romanya dahil 26 üye ülkenin 24'ünde ise yaşam süresi pandemi öncesine göre iyileşme kaydetti.

Hollanda'da ise 0,2 yıllık bir düşüş kaydedilirken veriler, birliğin büyük bölümünde yaşam beklentisinin kademeli olarak uzadığını gösterdi.