AB'de yeni otomobil satışları arttı: Elektrikli modeller yükselişte

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 916 bin 609 adet seviyesine yükseldi.

AB genelinde satılan yeni araçların yüzde 34,5'ini hibrit otomobiller oluşturdu. Benzinli araçların payı yüzde 24,8 olurken, tamamen elektrikli modeller yüzde 18,9'luk oranla dikkat çekti. Fişli hibritler yüzde 10,5, dizel araçlar ise yüzde 8,1'lik pay aldı. Diğer yakıt türleri toplam satışların yüzde 3,3'ünü oluşturdu.

Elektrikli otomobil satışları ekimde arttı

Elektrikli otomobil satışları ekim ayında yıllık bazda yüzde 38,6 artarak 173 bin 173 adede yükseldi. Böylece tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam içindeki payı yüzde 63,9'a ulaştı.

İtalya'da satışlarda düşüş

Ülkelere bakıldığında, ekim ayında Almanya'da satışlar yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 2,9 ve İspanya'da yüzde 15,9 arttı. İtalya'da ise yüzde 0,5'lik küçük bir düşüş kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde AB'de toplam yeni otomobil satışı 8 milyon 974 bin 26 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4'lük artışa işaret ediyor.

Volkswagen Grubu lider

Marka bazında ekim ayının lideri 264 bin 69 adetle Volkswagen Grubu oldu. Stellantis Grubu 139 bin 709 satışla ikinci sırada yer alırken, Renault Grubu 103 bin 408 yeni araç satışıyla üçüncü sıraya yerleşti.