AB'de 'yenilenebilir' kömürü geride bıraktı

01 Şubat 2018

Brüksel ve Londra merkezli düşünce kuruluşu Sandbag'in 2017 yılı raporundan derlediği verilere göre, geçen yıl Avrupa'da rüzgar, güneş ve biyokütleden üretilen elektrik miktarı yüzde 12 artışla 679 teravatsaate yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin elektrik üretiminde, kömürün miktarı geçen yıl yüzde 3,2 düşüşle 669 teravatsaate geriledi. Böylece Avrupa'da rüzgar, güneş ve biyokütle gibi kaynaklardan üretilen yenilenebilir enerji miktarı, ilk kez kömürden sağlanan elektrik miktarını geride bıraktı.

Geçen yıl, Avrupa'nın toplamda 3 bin 244 teravatsaati bulan elektrik üretiminin, böylece yüzde 20,93'ü rüzgar, güneş ve biyokütleden, yüzde 20,62'si ise taş kömürü ve linyitten sağlandı.

Yeni yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artışa en büyük katkıyı Almanya ve İngiltere verdi. Bu iki ülkede rüzgar santrallerine yapılan yatırımlar ve yıllık rüzgar koşullarının iyi seyretmesiyle Avrupa'da rüzgardan elektrik üretimi yüzde 19 yükseldi.

'Yeni yenilenebilir' kaynaklar dönemi

Temiz enerji kaynakları olarak görülen güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve dalga enerjisi gibi kaynaklar kirlilik oluşturmama ve çevresel etkilerinin çok daha az olması nedeniyle yeni yenilenebilir enerji kaynakları olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl Avrupa'da bir önceki yılla kıyaslandığında, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 7,20 artışla 119 teravatsaate, rüzgardan elektrik üretimi yüzde 19 artışla 364 teravatsaate, biyokütleden elektrik üretimi de yüzde 3,15 artışla 196 teravatsaate ulaştı.

Söz konusu dönemde, Avrupa'nın nükleer enerjiden ürettiği elektrik ise yüzde 1,07 azalışla 830 teravatsaate gerilerken, diğer fosil kaynaklardan üretilen elektrik miktarı yüzde 1,53 artışla 132 teravatsaate çıktı.

Kuraklık HES'lerin üretimini olumsuz etkiledi

Rapora göre, 2017 yılı Avrupa'daki tüm hidro alanların az yağış alması nedeniyle hidroelektrik üretimi yüzde 16 düşüşle 295 teravatsaat oldu. HES'lerdeki üretim son dönemlerin en düşük üretim miktarı olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde doğalgazdan üretilen elektrik ise yüzde 7 artışla 639 teravatsaate yükseldi.

Avrupa'da geçen yıl hidroelektrik, kömür ve nükleerden elde edilen elektriğin bir önceki yıla göre azalması ve tüketimde yaşanan artışla oluşan enerji açığı özellikle rüzgar, doğalgaz, güneş ve biyokütle kaynaklarıyla kapatılmış oldu.

AB üyesi 28 ülkenin geçen yılki toplam elektrik tüketimi de yüzde 0,71 artışla 3 bin 262 teravatsaati bulmuş, 18 teravatsaatlik üretim eksikliği ithalat yoluyla giderilmişti.



Kaynak: AA