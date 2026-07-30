AB'den ABD ve Çin'e yapay zekâ resti: Dev ihale başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa Birliği (AB), yapay zekâ alanındaki rekabet gücünü artırmak ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla Avrupa genelinde 7'ye kadar yapay zekâ giga fabrikası kurulması için ihale sürecini başlattı.

AB Komisyonu, projeyle Birliğin yüksek kapasiteli yapay zekâ altyapısının geliştirilmesinin ve bu alanda ABD ile Çin'e olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini açıkladı.

10 milyar Euro'ya kadar finansman sağlanacak

Girişimin sektör öncülüğünde yürütüleceğini belirten Komisyon, projelere AB ve ulusal kaynaklardan 10 milyar Euro'ya kadar finansman desteği sunulacağını bildirdi.

Açıklamada, "Sektörün öncülüğünde ve AB ile ulusal kaynaklardan sağlanan 10 milyar Euro'ya varan finansman desteğiyle yürütülen bu girişimin, Birlik genelinde en az 20 milyar Euro'luk özel yatırımı harekete geçirmesi bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Yüksek kapasiteli altyapıya erişim sağlanacak

Kurulacak tesislerin Avrupa'nın yapay zekâ hesaplama gücünü önemli ölçüde artırması planlanıyor. Giga fabrikalar; startup'lara, büyüme aşamasındaki şirketlere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, sanayi kuruluşlarına, akademik çevrelere ve kamu kurumlarına ileri düzey yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi için gerekli altyapıyı sunacak.

İşlemci, bulut ve veri merkezleri aynı yapıda buluşacak

Yapay zekâ giga fabrikalarında gelişmiş işlemciler, yazılım ve bulut teknolojileri, yüksek hızlı bağlantı sistemleri ile enerji verimli veri merkezleri bir araya getirilecek.

Bu tesislerin, Avrupa genelinde kurulması planlanan 19 yapay zekâ fabrikasından oluşan ağla birlikte çalışacağı belirtildi. Söz konusu altyapının Avrupa'nın teknolojik liderliğini, dayanıklılığını ve stratejik özerkliğini güçlendirmesi amaçlanıyor.

AB standartlarına uygun teknoloji geliştirilecek

Fabrikalarda geliştirilecek yapay zekâ teknolojilerinin veri koruma, güvenlik ve etik alanlarında AB standartlarına uygun olması öngörülüyor.

Girişimle Avrupa'nın kendi kuralları ve değerleri doğrultusunda yapay zekâ geliştirme kapasitesinin artırılması, ABD ve Çin'e yönelik teknoloji bağımlılığının ise azaltılması hedefleniyor.