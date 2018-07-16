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AB'den İngiltere'ye göç 5 yılın dibinde

AB üyesi ülkelerden İngiltere'ye göç, Brexit kaygıları ile 133 binden 101 bine geriledi.

AB'den İngiltere'ye göç 5 yılın dibinde
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Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarının İngiltere'ye göçü 2017'de son 5 yılın en düşük seviyesine indi.

Tüm ülkelerden İngiltere'ye göç edenlerin sayısı 2017'de 2016 yılındaki 249 binden 282 bine yükselirken, AB vatandaşlarının sayısı 133 binden 101 bine indi.

2015'te İngiltere'de tüm ülkelerden göç 332 bin olmuştu.

İngiltere'ye AB'den göçün azalmasında en büyük etken Brexit sonrası yaşanacak belirsizlik oldu. 

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