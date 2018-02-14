AB'den İngiltere'ye tepki: Tamamen saçmalık

14 Şubat 2018

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bugün Londra'da yaptığı Brexit konuşması, Avrupa Birliği'nin tepkisini çekti.

Johnson, konuşmasında İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını, "AB siyasetçilerinin yeni siyasi kimliğe bağlı bir Avrupa devleti yaratma planından kopuş" olarak niteledi.

Johnson, Brexit kararının geri alınamayacağını ve sürecin ardından İngiltere'nin AB kurallarına bağlı kalmaya devam edemeyeceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Johnson'ın AB'yi "bir süper devlete dönüştürmek" istedikleri yönündeki açıklamasına "Tamamen saçmalık" diyerek tepki gösterdi.

"Britanya'daki siyasilerin bir bölümü, gerçeğe karşı. Ben bir aptalmışım, bencil bir federalistmişim ve Avrupa'da bir süper devlet istiyormuşum gibi davranıyorlar" diyen Juncker, AB'nin bir süper devlete dönüşmesine kesinlikle karşı olduğunu söyledi.