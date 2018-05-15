AB'den İran ile nükleer anlaşma açıklaması

15 Mayıs 2018

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararını İran'la teyit ettiklerini açıkladı.

Mogherini yaptığı açıklamada, "İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararımızı (İran'la) teyit ettik. İran'a yönelik (ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası) yasal ve ekonomik garantilerden bahsetmem mümkün olmayabilir. Ancak AB ve İran tarafı ciddi ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek. AB ve İran nükleer anlaşmayı kısa sürede kurtarmak için pratik çözüm arayışını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA