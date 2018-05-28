AB'den İran'la nükleer anlaşma açıklaması

28 Mayıs 2018

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bize göre İran nükleer anlaşması ekonomik menfaatin ötesinde güvenlik kaygılarından dolayı önem taşıyor." dedi.

Mogherini, AB Dışişleri Konseyinin ardından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin üzerine düşenleri yaptığı sürece, AB'nin de İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasına bağlı kalacağını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) yayımladığı son raporla İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin üzerine düşeni yaptığını teyit ettiğini anımsatan Mogherini, "Bize göre İran nükleer anlaşması ekonomik menfaatin ötesinde güvenlik kaygılarından dolayı önem taşıyor. Çünkü İran nükleer anlaşması olmazsa AB'nin ve bölgenin güvenliği tehlikeye girecek." diye konuştu.

Gazze'deki durum

Öte yandan Mogherini, Gazze'de yaşanan gelişmelerin de dışişleri bakanlarınca görüşüldüğünü belirtti. "Daha fazla can kaybı yaşanmaması için bölgesel ortaklarımızla beraber bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor." diyen Mogherini, "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının garanti altına alınması şart." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananların barış sürecinin ortadan kalkmasından kaynaklandığını vurgulayan Mogherini, "Özellikle de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Gazze'de yaşanan olayların ve Müslüman dünyasının tepkisinin ana nedenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini, Filistin-İsrail meselesinde başkentleri Kudüs olan iki devletli çözümden yana olduklarını yineledi.

Kaynak: AA