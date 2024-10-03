AB'den Lübnan'a 30 milyon Euro'luk ek insani yardım

Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden endişe duyduğunu belirterek, "Tüm taraflar, masum sivillerin hayatlarını korumak için ellerinden geleni yapmalıdır. Bugün Lübnan halkına yönelik insani yardımlarımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de yardımların çatışmalardan etkilenenlere hızlı yekilde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

İsrail'in Lübnan saldırılarında 1374 kişi öldü

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.