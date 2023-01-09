AB'den Pakistan'a 500 milyon euroluk destek

Von der Leyen, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dirençli Pakistan" konulu uluslararası konferansa gönderdiği video mesajda, Pakistan'ın dünyadaki en büyük doğal afetlerden birini yaşadığını hatırlattı.

Pakistan halkının yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten von der Leyen, Pakistan'ın yeniden inşası ve insani yardımlar için 500 milyon euroluk destekte bulunacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, AB ile Pakistan'ın yakın zaman önce ekonomik işbirliği projeleri kapsamında 87 milyon euroluk bir paket için anlaştığını ayrıca AB'nin insani yardımlarının 172 milyon euroya çıktığını söyledi.

Pakistan'da 2022 yazındaki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin yol açtığı hasarın 30 milyar doları aştığı açıklanmıştı. Ülkenin uzun vadede toparlanması ve yeniden inşası için 16 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.