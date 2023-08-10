AB'den Sırbistan açıklaması: Taraflara yaklaşımımız dengelidir

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'a yaklaşımlarının dengeli olduğunu, politikalarını değiştirmelerinin ancak 27 üye ülkenin ortak kararıyla mümkün olacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ile ABD'li senatörlerinin imzasını taşıyan ve Batı'nın Sırbistan politikasını eleştiren mektupla ilgili soruyu yanıtladı.

Stano, "AB'de binlerce parlamenter var. Yeni politikalar, sadece 27 üye ülkenin oy birliğiyle oluşturuluyor." diyerek milletvekillerinin kaleme aldığı mektubun bir şey değiştirmeyeceğini vurguladı.

AB'nin Sırbistan-Kosova geriliminde yalnızca kolaylaştırıcı rol oynadığına işaret eden Stano, "Taraflara yaklaşımımız dengelidir. Ancak geri alınamaz değildir." ifadesini kullandı.

AP'nin dünkü haberine göre, AB ve ABD'li bir grup üst düzey siyasetçi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye Batı'nın Sırbistan'a yaklaşımını eleştiren ortak bir mektup göndermişti.

Sırbistan'a baskı yapılması istenmişti

Mektupta, Kosova'daki gerginliğin çözümü için Sırbistan'a daha fazla baskı yapılması gerektiği belirtilmişti.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

10 kosovalı Sırp'a gözaltı

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.