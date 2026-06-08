AB'den stratejik sektörlerdeki yabancı yatırımlara sıkı denetim

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AB Konseyi savunma, yapay zeka, yarı iletkenler, enerji ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlere yönelik yabancı yatırımları daha sıkı denetime alıyor. Yeni düzenlemeyle, tüm üye ülkelerde zorunlu yatırım inceleme mekanizmaları kurulacak ve kritik alanlardaki yatırımlar güvenlik ve kamu düzeni açısından değerlendirilecek.

Yeni denetim mekanizmaları geliyor

Buna göre, AB'nin yabancı yatırımların güvenlik ve kamu düzeni açısından oluşturabileceği riskleri tespit etme ve bunlara karşı önlem alma kapasitesi güçlendirilecek. Yeni kurallar kapsamında tüm üye ülkelerin, hassas sektörler, teknolojiler ve altyapıları kapsayan ulusal yatırım inceleme mekanizmaları kurması zorunlu olacak.

Bu kapsamda, çift kullanımlı ürünler ve askeri ekipmanlar, kritik ham maddeler, yapay zeka teknolojileri, enerji, ulaştırma ve dijital altyapı gibi alanlara yönelik yabancı yatırımlar incelemeye tabi tutulacak.

İştirakleri de kapsıyor

Düzenleme, yabancı yatırımcıların AB'de kurulu iştirakleri aracılığıyla gerçekleştirdiği yatırımları da kapsayacak. Ancak yatırımların incelenmesine ilişkin nihai karar yetkisi üye ülkelerde kalmaya devam edecek.

Yeni yabancı yatırım inceleme kuralları, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 20 gün içinde yürürlüğe girecek. Düzenleme hükümleri ise yürürlüğe giriş tarihinden 18 ay sonra uygulanmaya başlanacak.