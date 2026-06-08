Goldman Sachs'tan Fed tahmini: Faiz indirimi için yeni tarih verildi

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Goldman Sachs, güçlü ekonomik aktivite ve istihdam piyasasındaki dayanıklılığı gerekçe göstererek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerini güncelledi.

Kurum tarafından yayımlanan değerlendirmede, Fed'in 2026 yılı boyunca politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği, daha önce Aralık 2026 ve Mart 2027 için öngörülen faiz indirimlerinin ise Haziran ve Aralık 2027'ye ertelendiği belirtildi.

Güçlü istihdam verileri beklentileri değiştirdi

Kararın arkasında, beklentilerin üzerinde gelen son ABD istihdam raporu bulunuyor. Güçlü istihdam artışı ve ekonomik aktivitenin canlılığını koruması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Goldman Sachs, bu görünümün Fed'e Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin yarattığı enflasyon baskılarına rağmen faizleri sabit tutma konusunda daha fazla hareket alanı sunduğunu vurguladı.

Faiz artırımı ihtimali tamamen masadan kalkmadı

Kurumun değerlendirmesinde, güçlü ekonomik verilerin faiz artırımı ihtimalini de sınırlı ölçüde artırdığı ifade edildi.

Notta, ekonominin güçlü bir başlangıç noktasında bulunmasının olası bir faiz artışının "maliyetli bir politika hatası" olarak görülme riskini azalttığı belirtilirken, yine de temel senaryonun faizlerin mevcut seviyelerde korunması olduğu kaydedildi.

Enflasyon ve petrol fiyatları izlenecek

Goldman Sachs'a göre Fed'in faiz indirimi için harekete geçmesi; tarifelerin etkisinin azalmasına, İran kaynaklı petrol fiyat baskılarının hafiflemesine ve çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2 hedefine yaklaşmasına bağlı olacak.

Kurum ayrıca, son dönemde ekonomide görülen talep artışının bir bölümünün yapay zekâ yatırımlarından kaynaklandığını ve bu etkinin zamanla zayıflamasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan CME FedWatch verilerine göre piyasalar, yıl sonuna kadar Fed'in faiz artırımı ihtimalini yüzde 75,5 seviyesinde fiyatlıyor.