İran'dan sert uyarı: Saldırılar devam ederse, bölgesel varlıklar hedef alınacak

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ABD-İran müzakereleri bir sonuca ulaşamdan bölgede çatışmalar, savaşın 100. gününde yeniden başladı.

İsrail, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini ardından da İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlediklerini duyurdu. İsrail basını ise saldırıların birkaç gün süreceğini yazdı.

Ekonomik sonuçların sorumluluğu ABD'ye ait

İran ise saldırılara Tel Aviv'i füze yağmuruna tutarak karşılık verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını bildirdi.

Bölgedeki enerji tesislerine yönelik saldırıların küresel sonuçlar doğuracağı uyarısı yapılırken "Siyonist düşman, sivil hedeflere ve petrol endüstrilerine karşı harekete geçerek tehlikeli, bölgedeki tüm enerji hedeflerini kapsayacak bir oyun başlattı ve bu oyunun küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarının sorumluluğu bu alandaki başlıca kışkırtıcıya, yani Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir" denildi.

İran'dan net mesaj

Tahran yönetimş İsrail'in saldırganlığından ABD'yi sorumlu tutarken enerji tesislerine yönelik saldırıların devam etmesi durumunda bölgesel varlıkların hedef alınacağını açıkladı.

İran devlet televizyonu ise Tahran’da patlama sesi duyulduğunu, İsfahan ile Hamedan’ın Kebuder Aheng ilçesinin hedef alındığını duyurdu.

Öte yandan İsrail'in saldırılarının ardından Mehrabad, Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

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