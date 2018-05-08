AB'den Trump'ın İran kararıyla ilgili ilk açıklama

08 Mayıs 2018

Avrupa Birliği'nden, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklaması ile ilgili ilk tepki geldi.

AB tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını açıkladıktan sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin birlik içinde hareket edeceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin 17 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geleceğini hatırlatan Tusk, İran nükleer anlaşması ve ticaret konularının zirvede gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor." dedi.

Trump'tan 'İran'la nükleer anlaşma'dan çekilme kararı

İran'dan Trump'ın kararına sert tepki

Kaynak: AA