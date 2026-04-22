AB'den Ukrayna'ya 90 milyar Euro'luk yeni finansman!

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik finansman desteğini artırırken Rusya'ya karşı yeni yaptırımları devreye aldı.

AB dönem başkanlığını yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin daimi temsilcileri önemli iki karara onay verdi.

Vetoların kalkmasının ardından karar çıktı

Açıklamada, Macaristan ve Slovakya'nın vetolarını geri çekmesinin ardından Ukrayna için 90 milyar Euro'luk finansman paketinin ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabul edildiği bildirildi. Söz konusu adımın, AB'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürme kararlılığını yansıttığı değerlendiriliyor.

Macaristan ve Slovakya program dışında kalacak

TASS haber ajansına konuşan Avrupalı bir diplomatik kaynak, Macaristan ve Slovakya'nın 2026-2027 dönemini kapsayan finansman planına ilişkin vetolarını kaldırdığını ancak programa katılmayacaklarını aktardı.

Kaynak, "Macaristan ve Slovakya, 90 milyar Euro değerindeki Avrupa tazminat kredisine katılmayacaklarını doğruladı" ifadelerini kullandı.