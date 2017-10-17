AB'den Ürdün'e 100 milyon euro kredi
Avrupa Birliği Ürdün ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 100 milyon euroluk kredi dilimini serbest bıraktı.
AB Komisyonu, Ürdün'e sağlanacak toplam 200 milyon euroluk makro-finansal destek programı çerçevesinde 100 milyon euroluk kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.
Açıklamada, kredi ile Ürdün'ün döviz rezerv pozisyonunun güçlendirilmesi, ödemeler dengesinin sağlanması ve bütçe finansman ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı kaydedildi.
Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
AB, 2015 yılında da Ürdün’e 180 milyon euroluk benzer bir finansal destek sağlamıştı.
Kaynak: AA