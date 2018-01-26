AB'den Venezuela'ya kınama

26 Ocak 2018

Avrupa Birliği, İspanya'nın Venezuela büyükelçisinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesini kınayarak, İspanya'yla dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın Venezuela nezdindeki Büyükelçisi Jesus Silva Fernandez'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesini kınadığını belirterek, Venezuelalı yetkililerin bu kararı gözden geçirmesi için çağrıda bulundu.

AB'nin dış politika kararlarını oy birliğiyle aldığını hatırlatan Mogherini, bu adımın Venezuela-AB ilişkilerini etkileyebileceğini söyledi.

Mogherini, AB tarafından tanınmayan Venezuela Kurucu Meclisinin ulusal diyaloğa yer vermeden devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması kararı almasını da üzüntüyle karşıladığını belirterek, seçimlerin tüm aktör ve siyasi partilerin dahil edilerek gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ülkenin geleceğinin sadece Venezuela halkı tarafından belirlenebileceğini ifade eden Mogherini, ülkedeki krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Mogherini, AB'nin Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini, gerekli adımları atmaya hazır olduğunu duyurdu.

Venezuela, "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle dün İspanyol Büyükelçi Jesus Silva Fernandez'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Diplomaside istisnai durumlarda kullanılan bu seçenek, İspanya'nın da içinde yer aldığı AB ülkelerinin Venezuelalı 7 üst düzey yetkiliye yönelik ekonomik yaptırım ve seyahat yasağı kararı almasının ardından kullanılmıştı.

Buna karşılık İspanya, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea'yı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

İspanya ile Venezuela arasında 'istenmeyen büyükelçi' tartışması

Kaynak: AA