ABD'li 4 banka bilançolarını açıkladı

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 11 milyar dolara çıktı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 7,1 milyar dolara çıktı.

Citigroup ve Wells Fargo’nun karı düştü

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalışla 2,5 milyar dolara düştü.

Wells Fargo'nun net karı ve geliri ise 2022'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 azalarak 2,9 milyar dolara indi.