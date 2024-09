ABD'li şarkıcı Kris Kristofferson hayatını kaybetti

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümünü duyurdu.

88 yaşındaki Kristofferson'ın ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde yaşamını yitirdiğini belirten McFarland, ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi.

Kristofferson, 2021'de sahnelere veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı.

Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı. Sanatçının 'Me and Bobby McGee', 'For the Good Times', 'Sunday Mornin' Comin' Down' ve 'Help Me Make It Through the Night' şarkıları oldukça popüler.