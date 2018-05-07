"ABD'nin çelik vergisi, üreticileri Avrupa'ya yönlendirdi"

07 Mayıs 2018

Almanya Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Hans Juergen Kerkhoff, ABD'nin ithal çeliğe getirdiği gümrük vergileri nedeniyle bazı üreticilerin ürünlerini Avrupa piyasasına yönlendirdiğini söyledi.

Kerkhoff, Neue Osnabruecker Zeitung gazetesi ile yaptığı söyleşide "2018'in ilk üç ayında Rusya'dan yapılan ithalat bir yıl öncesine göre yüzde 139, Türkiye'den ithalat yüzde 76 arttı" dedi.

Kerkhoff, Avrupa Birliği'nin yabancı çelik üreticilerinin AB piyasasına çok fazla ürün sürmesini önlemek için kendi kotalarını ya da gümrük vergilerini uygulamak gibi tedbirleri hızla uygulamaya koyması çağrısında bulundu.

Kerkhoff ayrıca, "AB'nin müzakereler için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Ama ortak bir pozisyon sunmalı ve bölünmeye izin vermemeli" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalatı durdurmak amacıyla Mart ayında ithal çeliğe yüzde 25 ve ithal alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı. Trump, bu gümrük vergilerinin Kanada, Avrupa Birliği ve Meksika'ya uygulanmasını 1 Haziran'a kadar ertelemişti, ancak AB kalıcı muafiyet talebinde bulunmuştu.

ABD’den müttefiklerine 'çelik' muafiyeti

Kaynak: Reuters