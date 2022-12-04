ABD'nin kamu borcu ilk kez 31.4 trilyon doları aştı

Kaynak: dunya.com

ABD'nin toplam kamu borcu 31,41 trilyon dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'nin yayımlanan raporunda, ülkenin artan borç yükünün büyümeyi yavaşlatabileceği ve kriz riskini yükseltebileceği uyarısı yapılmıştı.

ABD Hazine Bakanlığının verilerine göre, ülkenin borcu 31,41 trilyon dolara ulaştı.

Toplam kamu borcu 31,41 trilyon ABD dolarına ulaşmış olup, bunun 24,5 trilyon ABD doları kamu tarafından tutulan borç, 6,8 trilyon ABD doları ise hükümetler arası borçlardan oluşuyor.

Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı olurken, ekonomistler, artan faiz oranlarının, ülkenin büyüyen borç sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti.

Borç limiti, Birleşik Devletler hükümetinin sosyal güvenlik ve sağlık yardımları, askeri maaşlar, ulusal borç faizleri, vergi iadeleri ve diğer ödemeler de dahil olmak üzere mevcut yasal yükümlülüklerini karşılamak için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para miktarı anlamına geliyor.

Federal hükümetin mevcut borç limiti yaklaşık 31.4 trilyon ABD doları olup, geçtiğimiz Aralık ayında ABD Kongresi tarafından kabul edilmiştir.

Dünyanın en borçlu ülkesi ABD’nin toplam kamu borcu şubat ayında 30 trilyon dolarn üstüne çıkmış ardından da ilk kez 31 trilyon ABD doları aşmıştı.