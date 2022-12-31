ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının bu hafta 1 düştüğü açıklandı. ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısındaki azalma ile 24-30 Aralık haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 621'e geriledi.
AA
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 141 artış gösterdi. Perşembe gününü 83,46 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,65 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 80,47 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 78,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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