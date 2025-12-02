ABD’nin Trump Gold Card Programı Başvuruları 18 Aralık’ta Açılıyor

ABD’nin yeni Trump Gold Card Programı, 1 milyon dolarlık geri ödemesiz katkı karşılığında kalıcı oturum sağlayan hızlı bir süreç sunuyor.

ABD Göçmenlik Dairesi (USCIS) ve ABD Ticaret Bakanlığı’nın teknik altyapıyı tamamlamasıyla program resmen uygulamaya alınırken, 2026’ya ABD’de yeni bir yaşam planıyla girmek isteyen kişiler için kritik hazırlık dönemi başlamış oldu.

Programın öne çıkan özellikleri şöyle:

* İş kurma veya yatırım yapma zorunluluğu yok.

1 milyon dolarlık finansal katkı bir yatırım getirisi sunmuyor; ancak EB-5 programının aksine iş kurma ya da istihdam yaratma şartı bulunmuyor.

* Tüm aile tek başvuruda sürece dahil ediliyor.

Eş ve 21 yaş altındaki çocuklar aynı dosyada başvuru hakkına sahip.

* Federal kurumlar tarafından yapılandırılmış güvenilir süreç.

Kurumlar arası koordinasyonun tamamlanmasıyla süreç daha öngörülebilir bir yapıya kavuştu.

* Erken başvurular önemli avantaj sağlıyor.

Belgelerini 18 Aralık öncesinde hazırlayanlar sıralamada öne geçebilecek.

Harvey Law Group Türkiye Direktörü Çiğdem Sarıoğlu Ergut, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Trump Gold Card, 2026’ya ABD’de yeni bir yaşamla başlamak isteyenler için güçlü bir fırsat sunuyor. Ancak sürecin temelini eksiksiz belge hazırlığı oluşturuyor. 18 Aralık’a çok az kaldı; zamanında harekete geçenler bu avantajdan en verimli şekilde yararlanacaktır.”