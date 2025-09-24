ABD'nin vize zammını fırsata çeviren Almanya atağa geçti: Kariyerinizi ilerletmek için buraya gelin!

Trump'ın kararıyla yüksek vasıflı işçilerin çalışma vizesi 'H-1B'nin 100 bin dolara çıkarılması Microsoft, Meta, Apple, Google ve Amazongibi teknoloji devlerini zor durumda bırakırken istihdam da endişe yarattı.

Trump vize ücretini yükseltmekteki motivasyonu yalnızca "gerçekten yüksek vasıflı" işçilerin ülkeye getirilmesini sağlamak olsa da, yabancıların yoğunlukta olduğu sektörlerde işletme maliyetlerinin artması buna bağlı olarak da birçok sektörde iş gücü piyasasının zayıflayacağı öngörülüyor.

ABD'nin teknoloji, mühendislik ve bilim dünyasını besleyen bu kaynağa yönelik adımına henüz teknoloji devlerinden güçlü bir ses yükselmese de, krizi fırsata çevirmek isteyen Almanya harekete geçti.

"Kariyerinde ilerlemek isteyen Almanya'ya gelsin"

Almanya'nın Hindistan Büyükelçisi Philipp Ackermann, açıkça kendini yetenekli gören Hintli işçiler için yeni adres olduklarını duyurdu.

Çağrısını sosyal medyadan ileten Ackermann, "Tüm yetenekli Hintlilere çağrım şu: Almanya, istikrarlı göç politikaları ve BT, yönetim, bilim ve teknoloji alanlarında Hintliler için sunduğu harika iş fırsatlarıyla öne çıkıyor" dedi.

Kariyerinde ilerlemek isteyenleri Almanya'ya davet etti.