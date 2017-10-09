ABD'ye 'Devrim Muhafızları' tehdidi

09 Ekim 2017

ABD, İran'ın Devrim Muhafızları Gücünü (IRGC) terör örgütü ilan ettiği takdirde, İran'ın da "ezici" bir tepki vereceği açıklandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, "Umut ediyoruz ki ABD bu stratejik hatayı yapmaz" dedi. Kasemi "Eğer yaparlarsa, İran'ın tepkisi sert, kararlı ve ezici olacak ve ABD bütün sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

IRGC ile bağlantılı bireyler ve kurumlar zaten ABD'nin terör örgütü listesinde bulunuyor ancak IRGC bütün olarak bu listede yer almıyor.

"ABD ordusunu DEAŞ ile bir tutacağız"

IRGC komutanı Mohammed Ali Caferi dün yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü saymak gibi bir aptallık yaptığı haberleri doğruysa, o zaman Devrim Muhafızları da ABD ordusunu tüm dünyada DEAŞ ile bir tutacak" dedi. Caferi, böyle bir durumda ABD'nin bölgedeki tüm üslerini, Devrim Muhafızları'nın füzelerinin menzili olan 2 bin kilometreden daha uzağa taşımak zorunda kalacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı denetleme yolundaki nihai kararını 15 Ekim'e kadar açıklayacak. Trump'ın 15 Ekim'de, İran ile yapılmış olan nükleer anlaşmanın devamını sağlayacak onayı vermeyebileceği belirtiliyor. Böyle bir gelişme, 2015 yılında İran ve altı devlet arasında yapılmış olan anlaşmayı uygulanamaz hale getirebilir. İran konusunda daha geniş bir ABD stratejisi ortaya koyması beklenen Trump'ın, İran'ın en güçlü güvenlik kuvveti olan Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak ilan edebilir.

Kaynak: Reuters