ABD’ye mobilya ihracatına 50 günlük Trump molası

Nurdoğan A. ERGÜN

Türk mobilya sektörü, ABD pazarında yakala­dığı ivmeyi koruma ve 1 milyar dolarlık ihracat hede­fine ulaşma yolunda önemli bir sınamayla karşı karşıya. Türk mobilya sektörü, tüm küresel tedarikçiler gibi ABD Başka­nı Trump’ın 23 Ağustos 2025 tarihli mesajıyla duyurduğu ‘50 günlük büyük tarife soruş­turması’ ihtimali ve olası yeni gümrük vergilerini endişe ile bekliyor.

ABD pazarının Türk mobilyası için önemli bir pazar olduğunu ve beklenen kadar ol­masa da son zamanlarda bir iv­me yakalandığını söyleyen ih­racatçılar, ek soruşturmanın yansımaları için kasım ayı­nı görmek gerektiğini belirti­yor. Yılın ilk yarısında ABD’de önemli ticari bağlantılar kurul­duğuna işaret eden ihracatçı­lar, son çeyrek için ‘bekle gör’ dönemine girildiğine işaret ediyor.

Geçen yıl ABD’ye 303 milyon dolarlık mobilya ihraç eden Türkiye, şimdilik 1 milyar dolar hedefinden uzak görünse de ihracatçıların bölge ziyaret­leri tüm hızıyla devam ediyor. Yıllık ortalama 60 milyar do­larlık mobilya ithalatı bulunan ABD, 2023 yılında 69 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu dönemde ABD’nin genel it­halatı içerisinde mobilya 9’un­cu sırada yer aldı.

Ek tarife maliyet baskısı oluşturabilir

ABD, Türk mobilya sektö­rü için hâlâ önemli hedef pa­zarlardan biri. 2024 yılında 4 milyar dolara yaklaşan top­lam mobilya ihracatı içinde ABD’ye yapılan satışlar, bir ön­ceki yılki eğilimini korurken Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, yaka­lanan ivmeye rağmen ABD’de 1 milyar dolarlık hedefe henüz yaklaşılmadığına işaret etti.

Bununla birlikte, Türkiye’nin ABD’ye olan mobilya ihracatı son yıllarda kayda değer bir ar­tış gösterdi. 2023 yılında 336 milyon dolara ulaşan ihracat, son 10 yılda yaklaşık dört ka­tına çıktı. 2024’ün toplamın­da ise ABD’ye mobilya ihra­catı 303 milyon doları aştı. 2025’in ilk altı ayında da bu ar­tış eğilimi devam ederek yüzde 36’lık bir büyüme ile 195.5 mil­yon dolara ulaşıldı. Bu veriler, ABD’nin diğer tedarikçilerine uyguladığı ek vergilerin Türk mobilyası için yeni fırsatlar ya­rattığını gösteriyor.

Soruşturma Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu “50 gün­lük büyük tarife soruşturma­sı” sonucunda tüm ithal mo­bilyalara genel bir ek tarife uygulanması söz konusu. Mo­doko Başkanı Koray Çalışkan, bu durumun, ABD-Çin tica­ret savaşlarında ABD’nin eli­ni güçlendirmeyi amaçladığını ancak Türkiye gibi son yıllar­da pazarda atağa geçen ülke­leri de yakından ilgilendirdi­ğini vurguladı.

Olası yüksek vergi tarifelerinin Çin’in mo­bilya ihracatını azaltarak, Çin­li üreticilerin başka pazarlara yönelmesine ve bu durumun Türk mobilyacılarının reka­betini zorlaştırmasına neden olabileceğini ifade etti. Sektör, kasım ayında belli olacak so­ruşturma sonucuna göre stra­tejilerini belirleyecek. Gele­neksel pazarlara göre kilogram başına ihracat değerini artıran Türk mobilyası, ABD pazarın­daki büyüme hedefini koruma­ya kararlı görünüyor.

Türk mobilyası pozitif ayrışabilir mi?

Sektör temsilcileri, olası ek vergilere rağmen Türk mo­bilyasının pazarda pozitif ay­rışma şansı olduğunu belirti­yor. MOSDER Başkanı Davut Karaçak, Türk mobilyasının ABD’ye ortalamanın yüzde 45 üzerinde bir katma değer­le gittiğini vurguladı.

Tasarım, gerçek ahşap kullanımı ve bu­tik üretim kabiliyeti sayesinde Türk mobilyası, ‘fiyat duyarlılı­ğı düşük’ segmentte marjlarını koruyabilir. Karaçak, lojistik­te daha kısa transit süreleri ve çevik üretimin stok riskini mi­nimize ettiğini ve bu durumun rekabet avantajı sağladığını be­lirtti.

Soruşturma sonucunda tarifenin Çin ve Vietnam gibi ülkelere yönelik olması duru­munda, ABD’nin tedarik çeşit­lendirme arayışının Türkiye lehine bir fırsat yaratabilece­ği düşünülüyor. Art Design Yö­netim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, Çin’in dünya pazarında dev bir oyuncu olduğunu ancak Türkiye’nin sürdürülebilir ve katma değerli ürünlerle öne çı­kabileceğini ifade etti.

Mobilyada ABD’ye satılacak potansiyel ürünler

-Aydınlatma cihazları, sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları, vb. eşya için camdan aksam ve parçalar

-Masa, yatak odası komodini, vb. üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar

-Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar

-Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar hariç

-Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar

Ağustosta bir gün farkıyla %1.2’lik kayıp

Mobilya sektörünün genel ihracat rakamlarına bakıldığında yılın ilk sekiz ayında bir miktar kayıp yaşandığı dikkat çekiyor. TİM kayıtlarına göre, ağustos ayında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2024 yılında 664 milyon 863 bin dolar olurken, bu yılın aynı döneminde 656 milyon 808 bin dolar oldu. Geçen yıl 26 iş günü çalışan sektöre, bu yılki 25 iş gününün ihracat faturası yüzde 1.2’lik kayıp olarak yansıdı. 2024’ün ilk sekiz ayında 5.1 milyar dolarlık ihracat yapan mobil, kağıt ve orman ürünleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yine aynı rakama ulaştı.

MOSDER Başkanı Davut Karaçak: Soruşturma, Türkiye lehine fırsat da yaratabilir

ABD bizim için ilk üç hedef pazardan biri. Orta vadeli planımızda ABD’yi büyüme lokomotiflerimizden biri yapacak; fuar katılımları, mağazalaşma ve tasarım odaklı konumlanmayla çıtayı yukarı taşıyacağız. ‘50 günlük büyük tarife soruşturması’ ihtimali, bütün küresel tedarikçiler gibi bizi de yakından ilgilendiriyor. Soruşturmanın 232. madde (ulusal güvenlik) çerçevesinde yürütülmesi ve sonucunda genel bir ek tarife uygulanması söz konusu olursa, ABD’ye satış yapan tüm ülkeler için maliyet baskısı doğar. Öte yandan ABD’de son aylarda gümrük vergileriyle ilgili yargı süreçleri de yaşandığını gördük; dolayısıyla nihai oran ve kapsam belirsiz.

Biz, müşterilerimizle uzun vadeli kontratlarımızı güçlendirip ürün karmamızı ‘tasarım + katma değer’ ekseninde yukarı taşıyarak bu tür dalgalanmalara karşı esnek kalacağız. Hedefli/ülke bazlı önlem gelirse ABD’nin Çin/ Vietnam ağırlıklı ithalatı düşünüldüğünde, tedarik çeşitlendirmesi Türkiye lehine fırsat yaratabilir. Nitekim sektörümüz ABD’yi öncelikli pazar kabul ediyor; NeoCon/Chicago gibi fuarlarda güçlü görünürlük sağlandı ve ABD, ilk 3 pazar konumunu koruyor. Bu zeminde doğru fiyatlama ve sürdürülebilirlik ile Türk markalarımızı pozitif ayrışır.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan: Hedef Çin de olsa Türkiye etkilenebilir

Trump’ın yönetime geçmesiyle birlikte gündemi sürekli gümrük vergileri meşgul ediyor. Bu vergilerden bir kısmı uygulanıyor bir kısmı uygulanmıyor, bir kısmında tarife sistemi değişiyor. Amaç ABD-Çin ticaret savaşlarında ABD’nin elini güçlü kılabilmek. Diğer sektörlerden sonra şimdi de Trump, mobilya ithalatına gümrük vergisi gelebileceğini bununla ilgili bir soruşturma açıldığını ve 50 günün sonunda bir karar verileceğini açıkladı. Burada ülke ayrımının olmadan bütün ülkeleri kapsaması bizim gibi son yıllarda ABD pazarında atağa geçen ülkeleri yakından ilgilendiriyor. ABD, en büyük mobilya tüketicisi. Çin de dünyanın mobilya ihracat devi.

Tabii ki bu gümrük vergisi öncelikle Çin’in ihracatını azaltmaya yönelik ki önceki yıllarda tarife sistemi nedeniyle ABD’li alıcılar Vietnam, Türkiye pazarlarına yönelmişlerdi. Bizim de son 10 yılda ABD’ye 4 kat artan bir ihracatımız var ve ihracatın düştüğü aylarda dahi ABD’ye ihracatımız artmış. Geleneksel pazarlara göre de kilogram başına ihracatımız 2 kat artıyor. Yüksek bir tarife uygulanırsa Çin, ABD’ye yaptığı 50 milyar dolarlık ihracatı bizim ihracat yaptığımız pazarlara ihracat yaparak telafi edecektir. Bu ihracatımıza ve büyüme hedeflerimize olumsuz yansıyacak.

Art Design Başkanı Turgay Terzi: Ek vergiler bize yansırsa önümüz tıkanır

ABD Başkanı Donald Trump, ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması yürütüldüğünü ve soruşturma sonucunda ABD’ye gelen mobilyalara gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirdi. Yüzde 15’lik senaryo da konuşuluyor. Daha yeni çıkan ABD’ye yurt dışından gelen her mobilya ürününe tarihte görülmemiş bir şekilde vergi uygulanacağı açıklandı. 50 günlük bir soruşturma sürecinden sonra bu işin yürürlüğe gireceği söylendi. Ondan dolayı yüzde 15 bizim için iyi bir senaryo.

Daha sonra daha ağır bir vergi gelecektir. Aslında burada hedef Türkiye değil ama özellikle Çin’den yaptıkları ithalat derecesi çok yüksek. Bunun önüne geçmek için bu adımlar atılıyor ama ileride bizim için de çok söz sahibi olmamız gereken bir pazar. Bizim gibi ABD’ye yatırım yapan başka firmalar da var. Bizim açımızdan kötü bir haber bu ki dünyada baktığınız zaman tüketimin bu kadar yüksek bir yerde mobilya sektörü olarak güçlü olmayışımız, gerekli payı almayışımız bir dezavantajdı. Yatırımların hız kazandığı bir dönemde bu tarife ve sonrasında çıkan bu açıklamayla önümüz biraz daha tıkanacak gibi duruyor.