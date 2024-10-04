AB'nin elektrikli araç vergisi Çin'i kızdırabilir: Misilleme kapıda mı? Bugün oylanacak!

Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanacak yüksek oranlı gümrük vergilerini oylamak üzere 4 Ekim Cuma günü bir araya gelecek. CNBC-e'nin haberine göre; AB ülkelerinin oyları, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 45'e kadar vergi uygulanıp uygulanmayacağını belirleyecek. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen bu vergi, Çin'in adil olmayan sübvansiyon politikalarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkıyor.

Avrupa Komisyonu’ndan 5 yıllık vergi planı

AB'nin ticaret politikalarını denetleyen Avrupa Komisyonu, bir yıl süren sübvansiyon karşıtı soruşturmanın ardından Çin yapımı elektrikli araçların adil olmayan bir şekilde sübvanse edildiğine karar verdi.

Bu doğrultuda, önümüzdeki beş yıl boyunca Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. AB kurallarına göre, bu önerinin geçerli olabilmesi için AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden en az 15 AB üyesi ülkenin plana karşı oy kullanmaması gerekiyor.

Oylama dengeleri: Dört ülkenin oyu belirleyici olabilir

Reuters, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Polonya'nın vergi tasarısına karşı oy kullanması, gümrük vergilerinin uygulanmasını engellemek için yeterli olacağını yazdı.

Almanya'nın otomotiv sektörü ise bu vergiye karşı çıkıyor. Alman otomotiv devlerinden Volkswagen, Çin’e yönelik bu vergiyi "yanlış bir yaklaşım" olarak nitelendirerek olası sonuçlara dikkat çekti.

AB-Çin ekonomik ilişkilerinde "soğuk savaş" uyarısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin bu adımının Çin ile yeni bir ekonomik soğuk savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı. Orban, vergilerin uygulanması halinde Çin'in de benzer karşı önlemler alabileceğini belirterek, bu durumun AB'nin Çin ile olan ticaret hacmine zarar verebileceğini ifade etti.

Alman otomotiv şirketleri vergi tasarısına karşı

Çin pazarında önemli bir paya sahip olan Alman otomotiv şirketleri, tasarının AB otomotiv sektörü üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceğine inanıyor.

Özellikle Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi markaların Çin'deki yatırımları göz önünde bulundurulduğunda, bu vergi uygulaması Alman şirketlerini zor durumda bırakabilir.

Oylama sonucu ne olursa olsun, Çin'in bu duruma tepki olarak çeşitli ekonomik karşı önlemler alabileceği tahmin ediliyor. AB ve Çin arasındaki bu gerginlik, küresel otomotiv ticaretini derinden etkileyebilir.