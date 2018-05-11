AB'nin GSYH'sinde en büyük pay Almanya'nın

11 Mayıs 2018

Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin euroluk GSYH ile AB GSYH'sinin 5'te birini oluşturdu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) yapılan açıklamaya göre, 28 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) GSYH'si, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 15 milyar 300 milyon euro olarak gerçekleşti. Söz konusu miktarın yarısından fazlasını Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa oluşturdu. Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin euroluk GSYH ile AB GSYH'sinin yüzde 21,3'ünü temsil ederek AB ekonomisindeki lider konumunu güçlendirdi.

Almanya'yı, AB GSYH’si içindeki payı 2016'ya göre geçen yıl yüzde 0,9 azalmasına karşın yüzde 15,2 olan Birleşik Krallık ve yüzde 14,9 olan Fransa izledi. Fransa'yı, yüzde 11,2 ile İtalya, yüzde 7,6 ile İspanya ve yüzde 4,8 ile Hollanda takip etti.

11 ülkenin GSYH'si AB toplamının yüzde 1’inden daha az

11 üye ülkenin GSYH'si geçen yıl AB toplamının yüzde 1'inden daha az gerçekleşti. Söz konusu ülkeler Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Slovakya ve Macaristan olarak belirlendi.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde ise GSYH, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 11 milyar 200 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi, AB’deki GSYH’nin yüzde 72,9’unu oluşturdu.

Kaynak: AA