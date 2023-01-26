Abramoviç’in telekom şirketi 1 dolara Türk işadamının oldu

Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle başta Premier Lig takımlarından Chelsea olmak üzere birçok varlığını kaybeden Rus milyarder Roman Abramoviç’in İngiltere’deki telekom şirketi Truphone da resmen satıldı.

Üstelik sadece 1 dolara… Yeni sahibi de Türk-Alman işadamı Hakan Koç’un sahibi olduğu TP Global Operations şirketi oldu.

Koç, Truphone'un eski yöneticisi Pyrros Koussios’la birlikte geçen yıl İngiliz hükümetine başvurup, Truphone’a borçları artı 1 dolar teklifinde bulunmuştu.

Süreç geçen hafta tamamlandı ve devir teslim dün yapıldı.

İngiliz basınına konuşan Koç, “Çok rahatlatıcı bir durum. Sonunda çalışmaya başlayacağız” derken, sözü aylardır belirsizlik içinde çalışan 446 şirket çalışanına ve şirketin müşterilerine getirdi:



“Şirketin nereye gideceğini bilmeden çalışan arkadaşlar için çok külfetli bir dönem oldu. Müşterilerimiz de şirkete sadık kaldı. Şimdi onlara da neler olduğunu rahatça anlatabileceğiz.”



Abramoviç’in petrokimya patronları Alexander Abramov ve Alexander Frolov ile birlikte uzun yıllar yönettiği Truphone, e-SIM üretiyor. Şirkete 2020 yılında 505 milyon dolar değer biçiliyordu. Dünya basını, Abramoviç’in iki ortağıyla birlikte şirket için harcadığı paranın 370 milyon doları bulduğunu yazıyor. 2006’da kurulan şirketin borcu basına yansımazken; Koç’un anlaşma gereği önümüzdeki birkaç yıl içinde şirkete 19 milyon dolar yatırmayı vaad ettiği belirtiliyor.

Hedef, yeni dönemde bankalarla çalışıp, şirketin faaliyet alanını genişletmek. Bakın, Koç yeni dönem için ne diyor: “Truphone bugüne kadar kazandıran bir yer olmamış. Şirketi sürdürülebilir kılmak için biraz para yatırmak gerekecek. Şirketi yaptırım uygulananların elinden almak, ona değer katacak.”

Peki, şahsi serveti sadece 1 yılda 13.7 milyar dolardan 6.8 milyar dolara inen, hayatını “İstanbul, Dubai, Moskova ve Tel Aviv” dörtlüsü arasında geçiren Abramoviç’in şirketini 1 dolara alan Koç kim? 37 yaşındaki Hakan Koç, Auto 1 adlı Avrupa’nın en büyük ikinci el araba şirketi. 30 ülkede faaliyet gösteren şirkette 4 bin kişi çalışıyor. Şirketin borsaya girmesiyle 5 milyar euroluk bir servet kazandığı belirtilen Koç, 2021’de Almanya’nın en zenginleri listesine girmeyi başarmıştı.