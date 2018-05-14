Acemoğlu, Ermenistan ekonomisine destek verecek
Ermenistan'da eski muhalefet lideri, yeni Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye doğumlu ünlü ekonomist Daron Acemoglu'nun Ermenistan ekonomisinin kalkınmasına destek olmak amacıyla ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.
Ermenistan'ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD'de yaşayan ünlü ekonomist Daron Acemoglu'nu ülke ekonomisine destek vermek üzere ülkeye davet ettiği bildirildi.
Ermeni basının haberine göre Paşinyan, ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) iktisat profesörü olan Acemoglu'nun daveti kabul ettiğini belirtti. Paşinyan, Facebook notunda, "Ermeni kökenli tanınmış ekonomist Daron Acemoglu ile telefonda görüştük. Ülke ekonomisinin restorasyonu ve kalkınması için Ermenistan'a yardıma hazır olduğunu söyledi. Sayın Acemoğlu, Ermenistan'ı ziyaret etmeyi kabul etti" ifadelerini kullandı.
Ermenistan'da günler süren muhalefet gösterilerine öncülük ettikten sonra başbakan seçilen Paşinyan, parlamentoda düzenlenen seçimle başbakan olmuştu.
Türkiye doğumlu ünlü ekonomist Daron Acemoglu'nun, Harvard Üniversitesi’nden James A. Robinson ile beraber kaleme aldığı ‘Ulusların Düşüşü’ adlı kitabı büyük ses getirmişti.
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