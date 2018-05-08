Muhalefet lideri, Ermenistan'ın yeni başbakanı oldu
Ermenistan’da haftalardır süren gösterilere öncülük eden muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.
Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.
Parlamentoda geçen hafta düzenlenen oylamada Paşinyan'ın seçilmesi için gereken oy sayısının karşılanmaması üzerine bugün yeniden seçim yapıldı. Oylamada 59 milletvekili Paşinyan için kabul oyu verdi, 42 milletvekili de karşı oy kullandı.
Paşinyan'ın kazanmasında iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin muhalif lideri desteklemesi etkili oldu.
Öte yandan Paşinyan, seçimin hemen ardından Azerbaycan ve ülkesi arasında yıllardır anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ'a gideceğini söyledi.
Eski Başbakan Serj Sarkisyan, Paşinyan'ın öncülük ettiği sokak gösterileri sonrası gelecek ay sonunda istifa etmişti.
Ermenistan'da protestolar duruyor