Açık sular tekinsiz, korsanlık yeniden artıyor! Bir haftada 3 saldırı

Somali açıklarında son bir haftada en az üç geminin korsanlar tarafından hedef alınması Afrika Boynuzu çevresindeki geçmiş korsanlık olaylarının yeniden canlandığı endişelerini gündeme taşıdı.

Bölge, 2000'li yılların ortalarına kadar dünyanın en kötü şöhretli korsanlık merkezlerinden biriydi. Dünya Bankası'na göre, korsan saldırılarının küresel ekonomiye yıllık etkisi, krizin en yoğun olduğu dönemde 18 milyar dolara kadar ulaşmıştı.

Uuluslararası bir deniz koalisyonu korsanları bölgeden uzaklaştırana kadar devam eden saldırılar, son dönemde yeniden hortladı.

Son bir haftada art arda korsanlar tarafından ele geçirilen tankerler endişeleri artırırken nakliye firmalarına güvenlik sağlayan Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Somali kıyıları için tehdit seviyesini "önemli" seviyeye yükseltti ve gemileri uyardı.

Somali açıklarına neler oluyor?

Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri (EUNAVFOR), Somali açıklarında artan korsanlık olaylarına ilişkin bir dizi gemi kaçırma vakasını takip ettiklerini açıkladı.

20 Nisan’da Alkhary 2 adlı balıkçı teknesinin kaçırılmasıyla başlayan olaylar, kısa süre sonra Honour 25 adlı petrol yüklü bir tanker ve ardından Sward isimli ticaret gemisinin hedef alınmasıyla devam etti. Bazı gemilerde çok uluslu mürettebatların bulunduğu ve silahlı korsanların gemileri ele geçirdiği bildirildi.

Oterite boşluğu korsanları cesaretlendirdi

Saldırıların arkasında hangi grupların olduğu ise henüz belli değil. Ancak korsanlık tehdidini kontrol altına almaya yardımcı olan uluslararası deniz devriyelerinin Husi milislere karşı Kızıldeniz'e kaydırılması ve ablukadaki Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan gemileri yönlendirmeye başlamaları saldırılar için fırsat yarattı.

Uzmanlara göre Brent petrol fiyatları, savaşın başından bu yana yüzde 50'den fazla artarak varil başına 110 doların üzerine çıkarken, yakıt tankerlerini de korsanlar için daha değerli hale getirdi.

413 milyon dolar fide ödendi

Somali kıyıları, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nda korsanlık uzun süredir ciddi güvenlik sorunu yaratırken Dünya Bankası verilerine göre 2005-2012 döneminde korsanlık kaynaklı fidye ödemeleri 413 milyon dolara ulaştı.

2011 yılı yaklaşık 212 saldırıyla en tehlikeli dönemlerden biri olarak kaydedilirken NATO, Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri ve uluslararası deniz görev gücü gibi yapılar bölgede ortak devriyeler başlatarak korsanlık faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı başarmıştı.

Sigorta şirketleri savaş riski sigortalarını iptal etmişti

Denizcilik sigorta şirketleri 5 Mart itibarıyla İngiltere merkezli NorthStandard ve London P&I Club, Norveç merkezli Gard ve Skuld ile American Club, İran sularında, Körfez ve komşu sularda savaş riski teminatlarını iptal etmişti.