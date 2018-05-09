Afganistan-Tacikistan sınırında 6,2 büyüklüğünde deprem
Afganistan-Tacikistan sınırında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem 8 ülkede hissedildi.
Afganistan-Tacikistan sınırında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sekiz ülkede birden hissedildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Tacikistan'a bağlı İskashim kentine 36 kilometre mesafede.
Yerin 111 metre altında gerçekleşen sarsıntının hissedildiği ülkeler arasında Pakistan, Hindistan, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan bulunuyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bazı binaların sallandığını bildirildi. Pakistan'da da birçok şehirde sarsıntı hissedildi.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.
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