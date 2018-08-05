Afganistan'da intihar saldırısı: 3 NATO askeri öldü
Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 3 NATO askerinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusunda devriye görevi yapan NATO konvoyunun intihar saldırısına uğradığı belirtildi.
Saldırıda 3 NATO askerinin öldüğü ifade edilen açıklamada, bir ABD askeriyle 2 Afgan askerinin yaralandığı kaydedildi.
Afganistan'ın Parvan vilayeti valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, intihar saldırısının Parvan'ın Hilazey bölgesinde düzenlendiğini kaydetti.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmazken saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Kaynak: AA