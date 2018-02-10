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Afganistan'da Taliban saldırısında 6 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nava ilçesindeki polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısında 6 polis öldü
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Afganistan'da Nava İlçe Halk Şura Başkanı Hacı Atikullah Barekzay yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Tirihzabır bölgesindeki polis kontrol noktasına yönelik saldırısında 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Barekzay, saldırıda 5 polisin de yaralandığını belirtti.

Taliban ise saldırıda 15 polisin öldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

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