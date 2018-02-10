Afganistan'da Taliban saldırısında 6 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nava ilçesindeki polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'da Nava İlçe Halk Şura Başkanı Hacı Atikullah Barekzay yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Tirihzabır bölgesindeki polis kontrol noktasına yönelik saldırısında 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Barekzay, saldırıda 5 polisin de yaralandığını belirtti.
Taliban ise saldırıda 15 polisin öldüğünü iddia etti.
Kaynak: AA