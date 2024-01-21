Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Uçak kazası dün gece Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırlarının kesiştiği dağlık bir bölgede meydana geldi. Yerel polis yetkilileri, bugün sabah bölgeden ihbar aldıklarını açıkladı. Bunun üzerine ekipler olay yerine gönderildi.

Bazı kaynaklar düşen uçağın Hindistan'a ait olduğunu öne sürdü. Hint medyası ise Hindistan'ın yolcu uçaklarının kazanın gerçekleştiği rotayı kullanmadığını yazdı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) de Hindistan'a ait olmadığını belirtti.

Ayrıntılar gelecek...