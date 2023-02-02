Afrika’dan toplanan atık giysilerden sürdürülebilir kumaş üretildi

Yazıcı üreten Epson ve Japon moda tasarımcısı Yuima Nakazato, sürdürülebilirlik alanında çığır açacak bir projeye imza attı. Nakazato, tamamen atık kumaş kullanarak, Epson yazıcılarıyla mürekkep püskürtme ve kuru fiber teknolojisi ile sürdürülebilir kumaş üretimi gerçekleştirdi. Kumaş, Paris Haute Couture Moda Haftası’nda podyuma çıktı. Kumaşın üretim sürecinde ise neredeyse hiç su kullanılmadı.

Epson ve Nakazato’dan 3 yıllık iş birliği

Nakazato’nun kullanmış olduğu kuru fiber teknolojisi, Epson tarafından ticari amaçla ofis kâğıtlarının geri dönüşümü için kullanılan bir teknoloji idi. Söz konusu teknolojiyi ‘sürdürülebilirlik’ temelinde değerlendiren tasarımcı Nakazato, iş birliği sonucu kullanılan giysilerden yazdırılabilir dokunmamış kumaş üretti. Epson ve Yuima Nakazato arasında yapılan 3 yıllık iş birliği anlaşmanın parçası olarak Paris’te tanıtılan kumaş, ilk olarak YUIMA NAKAZATO'nun 25 Ocak 2023 Palais de Tokyo defilesinde gösterilen parçaların üretilmesinde kullanıldı.

Kuru fiber teknolojisi tasarımcılara özgürlük sağlıyor

Kumaş seçimi için Kenya’ya giden Nakazato, oradaki atık giysilerden oluşan ‘giysi dağından’ 150 kg atık giysi malzemesi topladı. Sonrasında ise Epson, kuru fiber süreciyle 50 metreyi aşkın yeniden fiberlenmiş ve dokunmamış kumaş üretimini gerçekleştirdi. Kuru fiber teknolojisinin hem tasarımcılara yaratıcılıklarını gösterebileceği özgürlük sağladığını hem de su kullanımını azaltarak moda endüstrisine daha sürdürülebilir bir gelecek sunabileceğini belirten Epson Baskı Çözümleri Bölümü’nden Hitoshi Igarashi, “Kuru fiber teknolojisinin moda endüstrisine uygulanması, kullanılmış kumaşların geri dönüştürülmesiyle yeni giysiler için malzeme üretme imkânı sunuyor” dedi.