AGİT Minsk Grubu Karabağ için Azerbaycan'da

07 Ekim 2017

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, eş başkanlar Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk, Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un da hazır bulunduğu toplantıda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yürütülen süreç ele alındı, Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları arasında gelecekte yapılması planlanan görüşme müzakere edildi.

Aliyev, daha sonra göreve yeni atanan ABD'li eş başkan Schofer ile ikili görüşme yaptı.

Schofer'e başarılar dileyen Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan'ın uzlaşmaz tutum sergileyerek işgal altındaki Azerbaycan topraklarını boşaltmaması nedeniyle çözülemediğini belirtti.

Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işgalin sonlandırılmasına yönelik 4 kararını hiçe saydığını hatırlatan Aliyev, Azerbaycan olarak Dağlık Karabağ sorununun bir an önce çözülmesini istediklerini kaydetti.

AGİT Minsk Grubu

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, 25 yıl boyunca birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Kaynak: AA