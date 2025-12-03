Air India hakkında soruşturma başlatıldı

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde geçerlilik süresi dolmuş sertifika ile 8 ticari uçuş yapan A320 uçağı nedeniyle Air India şirketi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, soruşturma sonuçlanana kadar uçağın uçuşlarının askıya alındığı ve uçuş izni veren tüm personelin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Air India'dan yapılan açıklamada da konuya ilişkin bir iç soruşturma başlatıldığı belirtildi.