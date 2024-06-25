Airbus 2024 için uçak teslim hedefini düşürdü

Yapılan açıklamada, "Ticari uçaklarda Airbus, özellikle motorlar, hava yapıları ve kabin ekipmanlarında süregelen belirli tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıya" denildi.

Şirket, yılın başında 800 olarak öngördüğü ticari uçak teslimatını 2024 yılında 770 civarında gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Geçen yıl 735 ticari uçak teslim etti

Teslimatlar Airbus'ın mali durumu için kilit önem taşıyor zira Airbus uçakları müşterilere teslim ettiğinde ödeme alıyor.

Airbus ayrıca Uzay Sistemleri yönetim ekibinin tüm programları kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğini ve 900 milyon avroluk masrafı ilk yarı kazançlarına yansıtmaya karar verdiğini açıkladı.

Söz konusu masrafın "esas olarak belirli telekomünikasyon, navigasyon ve gözlem programlarının ömrü boyunca program, iş yükü, kaynak, risk ve maliyetlere ilişkin güncellenmiş varsayımlarla ilgili olduğu" belirtildi.

Airbus ayrıca 2024 yılı işletme kazancı tahminini 5,5 milyar euroya düşürdü, daha önce 6,5-7,0 milyar euro arasında öngörüyordu.

Geçen yıl 4,6 milyar euro faaliyet kârı (faiz ve vergi öncesi kâr) elde etti.

THY, 355 adet uçak siparişi vermişti

Türk Hava Yolları (THY), Airbus firmasıyla geçtiğimiz yıl 355 adet yeni nesil uçak alımı için anlaşıldığını duyurmuştu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada; “Airbus firmasına verilen siparişle birlikte THY, 250 adet A321 Neo tip uçak (150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alım hakkı) ile 105 adet A350 serisi (60 adet kesin sipariş, 20 adet satın alım hakkı bulunan toplam 80 adet A350-900, 15 adet kesin sipariş A350-1000 ve 5 adet kesin sipariş, 5 adet satın alım hakkı bulunan toplam 10 adet A350-Freighter) uçağı filosuna katacak” denmişti.