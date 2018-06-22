Airbus İngiltere'den çıkabilir
Airbus, İngiltere'nin AB'den gelecekteki ticari ilişkilere dair bir anlaşma olmadan ayrılması durumund ülkedeki varlığını yeniden gözden geçireceğini duyurdu.
Avrupalı ticari uçak üreticisi Airbus, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gelecekteki ticari ilişkilere dair bir anlaşma olmadan ayrılması halinde, ülkedeki uzun vadeli mevcudiyetlerini yeniden düşüneceklerini bildirdi.
Airbus yayınladığı bilgi notunda Aralık 2020'de sona erecek geçiş döneminin kendilerinin tedarik zincirlerinde ayarlamaya gitmeleri için çok kısa olduğunu vurguladı.
Açıklamada, risklerin azaltılması için tedbirlerin hızlandırıldığının da altı çizildi.