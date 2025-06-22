Akaryakıt fiyatları uçacak! ABD saldırısı sonrası İran'dan flaş Hürmüz Boğazı kararı!

Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırısının ardından, bu sabah ABD de İran'daki üç nükleer tesisi hedef aldı. Bu gelişmeler üzerine bölgede tansiyon daha da yükseldi.

ABD'nin saldırısına karşılık olarak İran, İsrail'e hava saldırısı düzenlerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi, küresel enerji arzı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatma yetkisini onayladı.

Nihai kararı ise İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından büyük önem taşıyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğaz, küresel petrol arzının yaklaşık üçte birini barındırıyor.

İran'ın bu stratejik geçiş noktasını kapatma ihtimalini gündeme getirmesi, yalnızca bölgesel değil küresel etkiler yaratabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, boğazın kapanması halinde enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir ve petrol tedarik zincirinde önemli aksamalar meydana gelebilir.

ABD ve Batılı ülkeler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını 'kırmızı çizgi' olarak görüyor. Bu tür bir adımın, ekonomik etkilerin yanı sıra askeri ve siyasi gerilimleri de artırabileceği ifade ediliyor.