Akşener, Politico’nun '2018'de dünyayı etkileyecek isimler' listesinde
ABD'nin etkili yayın organlarından Politico, 2018'de dünya siyasetini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülen isimlerin sıralandığı 28 kişilik listesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de 13. sırada yer verdi.
ABD'nin önde gelen yayın organlarından Politico'nun, 2018'de dünya siyasetini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülen isimler listesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı.
Politico'nun son 3 yıldır yayınladığı ve farklı ülkelerden siyasetçiler, iş dünyası liderleri, sanatçı ve yazarların bulunduğu listede, Meral Akşener 13. sırada yer buldu.
Akşener'i "akıllı milliyetçi" olarak tanımlayan Politico, "Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti Türkiye’de muhalefeti yeniden canlandıracak ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, geçen yılki listede 7. sıradaydı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçen yılki listede 7. sırada yer almıştı.
"2018'de Takip Edilecek İsimler" listesindeki 28 isim şöyle:
Christian Lindner: Almanya’da Başbakan Angela Merkel ile koalisyona karşı çıkan Özgür Demokrat Parti’nin lideri
Michael Gove: Brexit yanlısı İngiliz milletvekili
Muriel Pénicaud: Fransa Çalışma Bakanı
Mark Rutte: Hollanda Başbakanı
Laura Boldrini: İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı
Anuška Delić: Slovenyalı gazeteci
Jyrki Katainen: Finlandiyalı politikacı
Galina Timchenko: Rus haber sitesi Meduza’nın kurucusu
António Costa: Portekiz Başbakanı
Guy Verhofstadt: AB'nin Brexit Temsilcisi ve eski Belçika Başbakanı
Armin Wolf: Avusturyalı gazeteci
Etienne Schneider: Lüksemburg Ekonomi Bakanı
Meral Akşener: İYİ Parti Başkanı
Zbigniew Ziobro: Polonya Adalet Bakanı
Simon Harris: İrlanda Sağlık Bakanı
Ana Botín: Santander Yönetim Kurulu Başkanı
Flavia Kleiner: İsviçre’deki Operation Libero hareketi lideri
Olga Sehnalová: Avrupa Parlamentosu'ndaki Çekya Temsilcisi
Lajos Simicska: Macar oligark
Euclid Tsakalotos: Yunanistan Maliye Bakanı
Evgeny Morozov: Teknoloji yazarı
Khalifa Haftar: Libya Başkomutanı
Eerik-Niiles Kross: Estonya Parlamento Üyesi
Mina Andreeva: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in basın sözcüsü
Tino Sanandaji: İsveçli yazar
René Redzepi: Norveçli Michellin yıldızlı aşçı
Mirga Gražinytė-Tyla: Litvanyalı Orkestra Şefi
Klitos Papastylianou: Güney Kıbrıslı çevre aktivisti