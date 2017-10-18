Akzo Nobel'in kârı beklenenden az geldi

18 Ekim 2017

Hollanda merkezli boya ve kaplama malzemeleri üreticisi Akzo Nobel, mali yılının 3. çeyreğinde faaliyet kârının beklentilerin gerisinde kaldığını bildirdi.

Ham madde maliyetlerindeki artışın kâr marjını düşürmesinin 3. çeyrek sonuçları üzerinde etkili olduğunu belirten Akzo Nobel, 383 milyon euro faaliyet kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 442 milyon euro olan kârın bu çeyrekte 432 milyon euro seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Akzo Nobel'in 3. çeyrekte hissedarlara dağıtılabilen net kârı 285 milyon eurodan 216 milyon euroya gerilerken, cirosu ise 3,60 milyar eurodan 3,6 milyar euro seviyesine çıktı