Alacaklılar harekete geçti: İspanya’ya Dünya Kupası’nda haciz takibi

İspanya’nın geçmişte yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği teşviklerde geriye dönük kesintiye gitmesi nedeniyle zarar ettiklerini belirten uluslararası yatırımcılar, şimdi gözünü ülkenin Dünya Kupası sürecine çevirdi.

Dava taraflarına yakın kaynaklar, “İspanya’nın Dünya Kupası kapsamında gerçekleştireceği her türlü işlem izlenecek ve olası hacizlere konu olabilecek.” ifadeleriyle sürecin yakından takip edileceğini belirtiyor.

Haber Global'den Mehmet Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre, ABD’de farklı yargı bölgelerinde alınan yeni kararlar, alacaklı fonların elini güçlendirirken, süreci yeni bir aşamaya taşıdı. Bu kapsamda yatırımcılar, ABD mahkemelerinden çıkan kararları icra edilebilir hale getirerek İspanya’ya ait varlıkların tespiti ve gerektiğinde haczi için adım atabilecek.

Kaynaklar, “Yedi ayrı mahkeme kararı henüz ödenmediği için Dünya Kupası sürecindeki tüm operasyonları milim milim takip edeceğiz” diyerek uyarıda bulunuyor.

İspanya’nın turnuva planı

İspanya, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası’nda ilk maçına 15 Haziran’da çıkacak.

Grup aşamasındaki ilk iki karşılaşmasını Cabo Verde ve Suudi Arabistan’a karşı ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynayacak.

Takım, turnuva öncesi kampını Tennessee eyaletine bağlı Chattanooga kentinde yapacak. Yaklaşık 190 bin nüfusa sahip şehir, Tennessee Nehri kıyısında bulunuyor.

İspanya Milli Takımı’nın konaklama adresi Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown olacak. Antrenmanlar ise Baylor School tesislerinde gerçekleştirilecek. Grup aşamasındaki üçüncü maç ise Meksika’nın Guadalajara kentinde Uruguay’a karşı oynanacak.

İspanya’nın grup aşamasını lider tamamlaması halinde Los Angeles’ta, ikinci sırada bitirmesi durumunda ise Miami’de sahaya çıkması bekleniyor.

Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde ise son 16 turu Atlanta veya Dallas’ta, çeyrek final Kansas City ya da Los Angeles’ta, yarı final Dallas ve Atlanta’da oynanacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz’da New York-New Jersey’de yapılacak.

Maçların büyük bölümünün ABD’de oynanacak olması, alacaklıların haciz girişimlerini artırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Borç ve davalar

İspanya aleyhine ABD’de sonuçlanan yedi ayrı dava bulunuyor. Bu davalar kapsamında ödenmesi gereken tutarlar şu şekilde:

9REN: 44 milyon euro

Cube: 40,2 milyon euro

Watkins: 79,5 milyon euro

Infrastructure Services/Antin: 125,1 milyon euro

RREEF: 74 milyon euro

InfraRed: 35 milyon euro

NextEra: 290,6 milyon euro

Toplam borç ise 688,4 milyon euroya ulaşıyor ve bu tutar faizlerle birlikte artmaya devam ediyor.

Küresel ölçekte bakıldığında ise İspanya’nın toplam borcu Mart 2026 itibarıyla 2,3 milyar euroyu aşmış durumda.

Uluslararası icra süreci

ABD’de alacaklılar, varlık tespiti ve haciz işlemleri için resmi süreci başlattı. Bu kapsamda bankalar, kamu kurumları ve İspanya ile iş yapan şirketlere mahkeme talepleri iletildi. Amaç, ABD sınırları içindeki varlıkların belirlenmesi ve haczedilmesi.

Benzer girişimler diğer ülkelerde de sürüyor. Belçika’da Eurocontrol üzerinden 482 milyon euro bloke edilirken, İngiltere’de Yüksek Mahkeme İspanya aleyhine karar vererek yüzde 8 faiz uygulanmasına hükmetti. Singapur’da NextEra davası tanınırken, Avustralya’da toplam 469 milyon euroyu kapsayan dört kararın icrası onaylandı.

Bu gelişmeler, İspanya’nın borçlarını ödememesi halinde her yıl yaklaşık 150 milyon euro ek maliyetle karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.