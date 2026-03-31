U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı

Türkiye U21 Milli Takımı’nın Hırvatistan ile oynadığı mücadelede korku dolu anlar yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Egemen Korkmaz, maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında milli futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonrası pozisyona yoğun şekilde itiraz eden Korkmaz, ceketini çıkardığı esnada bir anda rahatsızlandı ve kendini yere bıraktı.

Olayın ardından sahada kısa süreli panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Durumun ciddi görülmesi üzerine ambulans da sahaya çağrıldı ve karşılaşma geçici olarak durduruldu.

Hakem, güvenlik gerekçesiyle iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderirken, Egemen Korkmaz’a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Tecrübeli teknik adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TFF'den ilk açıklama

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.