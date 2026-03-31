Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Tarihi Kosova-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak. Tarhi maçta Montella'nın ilk 11'i belli oldu.
İlk 11'ler
Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Orkun Kökçü, Kerem